تحرير 27 محضرا تموينيا وضبط 193 مخالفة في منشآت غذائية بالمنيا

تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية وخاصة أيام العيد.

ضبط مخالفات في مخابز العدوة

في مركز العدوة، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط 18 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم صرف بون، وعدم نظافة، وعدم وجود سجل تجارى، ونقص وزن، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية فى المركز.

حملات علي المنشآت الغذائية

من جانب أخر، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال فترة العيد حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط 193 مخالفة، وذلك خلال المرور على 250 منشأة غذائية، للتأكد من الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى إعدام 524 كجم أغذية مختلفة، و48 لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، إضافة إلى سحب 171 عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.