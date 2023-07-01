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قبل أداء الامتحان غدا.. إليك كتاب مفاهيم التاريخ 2023 نسخة Pdf

كتب:

محمد سامي الكميلي
04:15 م | السبت 01 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

يفيد كتاب مفاهيم التاريخ 2023، في مساعدة طالب الصف الثالث الثانوي، في استخراج نواتج التعلم المرجوة من دروس المنهج، فهو بمثابة جوهرة للنظام التعليمي الجديد، ويستعرض «الوطن» مضمون كتاب مفاهيم التاريخ 2023 للشعبة الأدبية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم وتسلمه للطالب في اللجنة الامتحانية للاستعانة به في الإجابات.

كتاب مفاهيم التاريخ 2023

ويأتي كتاب مفاهيم التاريخ 2023، متضمنًا الآتي:

- أفكار رئيسة لدروس المنهج التي يجب قراءتها جيدًا.

- وجود خرائط للمساعدة في استيعاب الأفكار.

- تعريف القرن من الزمن.

- تعريف العقد الزمني.

- تعريف العقد الأول أي أنه يبدأ من العام 1 حتى العام 9.

- تعريف العقد الثاني أي أنه يبدأ من العام 10 حتى العام 19.

- تعريف الفرمانات.

- نعريف المعاهدات.

- تعريف حق الانتفاع.

- وجود تواريخ جميع الفرمانات العثمانية ونصها بالكامل.

- تواريخ عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة.

- تعريف الحوادث المهمة مثل حادثة فشودة ودنشواي.

كتاب مفاهيم التاريخ 2023

وهنا نستعرض كتب مفاهيم مادة التاريخ 2023، لطلاب الصف الثالث الثانوي، بشكل كامل في صيغة «pdf» من هنــــــــــــــــا.

 

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