إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباصين بالعاشر من رمضان

أصيب 11 شخصا جراء تصادم عدد 2 ميكروباص بطريق القاهرة -الإسماعيلية اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان باستقبالها 11 شخصا مصابين جراء تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

الأجهزة الأمنية بموقع الحادث

كانت الأجهزة الأمنية انتقلت الى موقع الحادث لمعاينته والاطمئنان على المصابين والوقوف على أسباب الحادث فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بعدد من مرافقها الى موقع الحادث لنقل المصابين وتم نقلهم الى مستشفى ابن سينا وجرى عمل اللازم لهم.

تسيير حركة المرور

أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.