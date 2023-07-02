هل يمكن نقل ملكية السيارة دون حضور المالك الأول؟.. قانوني يشرح التفاصيل

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن نقل ملكية السيارة لا يستوجب حضور المالك الأول إلى المرور في حالة توثيق عقد البيع في الشهر العقاري، وهو ما يستلزم معه حضور البائع بنفسه، وبالتالي فإن عقد البيع الموثق في الشهر العقاري يكون دليلا ثابتا وكافيا لنقل الملكية من المالك الأول إلى المشترى أو المالك الجديد.

الفحص الفني ومطابقة البصمة

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن المشتري يجب عليه أن يأخذ أوراق نقل ملكية السيارة كاملة ويذهب بها إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامته وبعدها يبدأ في فحص السيارة أمام المهندس الفني وإحضار تطابق بصمة من المرور القديم حتى يتمكن من نقل الملكية والحصول على رخصة السيارة الجديدة باسمه.

إجراءات نقل ملكية السيارة في المرور

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع شهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة .

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- تسلم الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.

خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد بدون أخطاء إملائية

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

-دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكد من صحة الختم من الموظف المختص.