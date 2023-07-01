مراجعة ليلة الامتحان.. خبير يتوقع أسئلة التاريخ للثانوية العامة 2023

وضع السيد عبد الغني عيسى، خبير مواد التاريخ والدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، وصفة جيدة لمراجعة ليلة الامتحان.. التاريخ للثانوية العامة 2023، وتوقعات للأسئلة المحتمل ورودها بقوة في الامتحان غدا، مؤكدا ضرورة التركيز على الأحداث والتواريخ واسترجاعها بشكل ترتيبي من الأقدم إلى الأحدث.

مراجعة ليلة الامتحان..التاريخ للثانوية العامة 2023

وكشف السيد عيسى خبير المادة في تصريحات لـ«الوطن» عن توقعاته للأسئلة في مراجعة ليلة الامتحان.. التاريخ للثانوية العامة 2023، لافتا إلى أن ورقة الامتحان تشمل حتما أسئلة عن الأحداث المعاصرة ومنها ثورة 30 يونيو، وقناة السويس الجديدة، والمشروعات القومية التي تؤثر في تاريخ الدولة المصرية الجديدة مستقبلا.

توقعات في مراجعة ليلة الامتحان.. التاريخ للثانوية العامة 2023

وأضاف في تصريحاته خلال مراجعة ليلة الامتحان.. التاريخ للثانوية العامة 2023، أن صيغة هذه الأسئلة ستكون قريبة من الأسئلة التالية:

- اكتب رأيك في الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو وكيف انحازت الثورة للشعب المصري؟

- اوصف كيف بدأت عملية التطوير في مصر بعد ثورة 30 يونيو؟ وكيف أعادت لمصر مكانتها وريادتها بإفريقيا ودورها المحوري العربي والدولي؟

- هل نجحت ثورة 25 يناير في التخلص من تبعات تطبيق قانون الطوارئ وأظهرت انحياز الجيش لمطالب الشعب المصري؟

- تحدث عن فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهل أثبت تنفيذ مطالب الشعب المصري وأكد على العلاقات المتينة بين الجيش والشعب؟

ولفت خبيرة مادة التاريخ والدراسات الاجتماعية خلال مراجعة ليلة الامتحان.. التاريخ للثانوية العامة 2023، إلى أن ورقة الامتحان لا بد أن تتضمن سؤالا عن الحملة الفرنسية في مصر وقد تكون صيغة السؤال كما يلي:

- ما الأسباب التي أدت إلى تدهور حال الحملة الفرنسية في مصر؟

وأوضح عيسى، أن الأسئلة المقالية ستشمل فقرات عن حكم محمد علي والنهضة التي أحدثها في مصر ومظاهرها، وهل رضي الشعب المصري عن تطورات الأوضاع السياسية في عهد محمد علي ومن بعده أبنائه؟

- هل يتشابه رفع المصريين شعار الأمة المصرية ورفضهم شعار الجامعة الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى مع سعد زغلول بسبب انتهاء وجود الدولة العثمانية مع أحداث معاصرة؟

- هل تدهور حال الزراعة في مصر بسبب نظام الانتفاع والالتزام؟

- ما أهداف ثوارت المصريين منذ 23 يوليو 1952 حتى 30 يونيو 2013؟