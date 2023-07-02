خطوات وروابط التحويل بين المدارس التجريبية في محافظتي القاهرة والجيزة

بدأت، أمس السبت، تحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات إلى المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات، إليكترونيا، ونستعرض في السطور التالية خطوات التحويل.

لينك تحويلات المدارس بالقاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لينك تحويلات المدارس، حيث تتم التحويلات المدرسية إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام» ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

لينك تحويلات المدارس بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لينك تحويلات المدارس 2023 بالقاهرة لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام»، مشيرا إلى أنّ التقديم بطلب واحد فقط ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

خطوات التحويلات بين المدارس التجريبية

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- الضغط على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

- اختيار استمارة طلب تحويل.

- كتابة اسم الطالب بالكامل.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- النوع «ذكر أم أنثى».

- تاريخ الميلاد.

- السن من 1 أكتوبر «سنة - شهر - يوم».

- اختيار محافظة الإقامة.

- إدخال العنوان.

- كتابة تليفون المنزل.

- رقم الهاتف المحمول.

- نوع التحويل «داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة».

- الجهة المراد التحويل منها «المحافظة - الإدارة - التبعية - المدرسة».

- الصف الدراسي المنقول إليه الطالب.

- مجموع الطالب.