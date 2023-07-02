إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 13 شخصاً جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، عند الكيلو 182 في اتجاه الإسكندرية، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارتي ميكروباص وملاكي

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 13 مصابا بجروح وكدمات جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وملاكي، على الطريق الصحراوي بالكيلو 182 بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «هشام ش.ع»، 38 سنة، و«إيمان ح .م»، 38 سنة، و«مروة ع ب»، 38 سنة، و«ديفيد م ج»، 13 سنة، و«جاستن.م.ج»، 10 سنوات، و«باسم.ط.م»، 19 سنة، و«سماح.ع.ح»، 47 سنة، و«روماني ك ف»، 28 سنة، و«دنيانا ع ن»، 25 سنة، و«أماني س س»، 24 سنة، و«كراز س س»، 5 سنوات، و«ملاك ج»، 43 سنة، و«جرجس ط م»، 16 سنة، وجميعهم مقيمون في القاهرة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات.