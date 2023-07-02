رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز اكتشافات مصر الأثرية بعد 30 يونيو

كتب:

محمد أيمن سالم
08:31 م | الأحد 02 يوليو 2023
الاكتشافات الأثرية المصرية

الاكتشافات الأثرية المصرية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرًا مفصلًا عن أبرز الاكتشافات الأثرية المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

اكتشافات أثرية بعد 30 يونيو

وأكد التقرير أنه تم اكتشاف مقبرة أثرية محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني غرب محافظة أسوان، كما أن المدينة المفقودة تحت الرمال وكانت تسمى «صعود آتون».

وأوضح التقرير، أنه تم العثور على 59 تابوتًا مختومًا بداخل معظمها مومياوات في جنوب القاهرة، مشيرا إلى أن مقبرة «ثاري» من أهم المقابر بمنطقة أهرامات الجيزة.

اكتشافات مصر الحضارية

وتابع أنه تم اكتشاف 4500 قطعة أثرية لتمثال الملك بسماتيك الأول بالمطرية، إضافة إلى اكتشاف 5 مقابر تعود للعصر الروماني بمنطقة بئر الشغالة في واحة الداخلة.

وذكر أنه تم الكشف عن عدد من أجزاء تماثيل للمعبودة «سمخت» وأبو الهول بالبر الغربي بالأقصر.

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز» تكشف أبرز إنجازات الاقتصاد بعد 30 يونيو: طفرة غير مسبوقة

«إكسترا نيوز»: نمو اقتصادي بفضل رؤية مصر 2030 بعد نجاح ثورة 30 يونيو

إكسترا نيوز تعرض تقريرا بعنوان «30 يونيو.. استعادة وطن»

سجل الوطن| آخر 24 ساعة في حكم الإخوان.. ماذا حدث بعد يومين من ثورة 30 يونيو؟

مدير عام ثقافة الطفل: القضاء على العشوائيات أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو
بقلم محمد أيمن سالم