طارق الخولي: الإخوان زيفوا الحقائق وأثروا على دوائر صنع القرار في دول كبيرة

أكد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم كانوا على قلب رجل واحد خلال أحداث ثورة 30 يونيو، قائلا: «كلنا كنا على قلب رجل واحد لاستعادة الوطن ولم نهتم بأي شيء سوى استعادة الهوية المصرية».

الإخوان زيفوا الحقائق

وأضاف طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الإخوان زيفوا الحقائق وأثروا على دوائر صنع قرار في دول مؤثرة وبالتالي كان هناك مجهود وصعوبات كبيرة للتوعية بما يفعله الإخوان من تدمير الهوية الوطنية، مؤكدا أن الاختلاف مع الإخوان لم يكن سياسيا ولكن اختلاف على وطن.

الإخوان لا يؤمنون بفكرة الوطن

وتابع: «الإخوان لا يؤمنون بفكرة الوطن وكان في إرهاب للإعلام والسياسيين ومحاولة إنشاء كيانات موازية للنظام الأمني لترسيخ حكمهم وأقدموا على ممارسات فاشية، والحديث عن مصالحة مع الإخوان كلام فارغ ويحاولون انتهاز أي فرصة للنفاذ من خلالها»، مؤكدا أنهم لا يؤمنون بالوطن.