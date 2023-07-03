كيف تستعلم عن دواء ناقص بالصيدليات؟.. اتبع الخطوات لمعرفة مكان توافره

يعد الدواء أحد أهم السلع بالنسبة للمواطنين وخاصة من يعانون من أمراض، وهناك عدة أنواع من الأدوية يوجد بها نواقص بالصيدليات، ويرغب المواطنون في توافرها من أماكن أخرى سواء من شركات الأدوية أو البحث عن بدائلها.

طريقة الاستعلام عن نواقص الأدوية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تقدم «الوطن» طريقة للاستعلام عن نواقص الدواء بالصيدليات، لتوفير الوقت والمجهود، ومعرفة مكان تواجده حسبما تحدده هيئة الدواء.

- قم بزيارة موقع هيئة الدواء المصرية من هنــــا.

- اختار خدمات الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية.

- اكتب بياناتك الشخصية.

- اكتب تفاصيل الدواء المطلوب.

- اضغط على إرسال.

- بعد فترة قليلة تصلك رسالة أو مكالمة هاتفية من هيئة الدواء، تحدد لك الصيدليات المتوافر بها الدواء الناقص المطلوبة لعلاج الحالة المرضية.

رقم الخط الساخن للتواصل مع الهيئة مباشرة

وتتيح هيئة الدواء المصرية الاستعلام عن خدمة الدواء الناقص بالصيدليات لكافة المواطنين والاستفسار عن مدى توافر الأدوية بالسوق، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على الاستفسار المقدم، ويمكنكم التواصل مع الهية مباشرة على الخط الساخن 15301.

التعامل مع بيات المستعلم بسرية تامة

تتعامل الهيئة المصرية للدواء مع بيانات المستعلم عن نواقص الأدوية بسرية تامة، وهى محمية بشكل كامل من قبل الهيئة بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.

وكانت هيئة الدواء المصرية، أطلقت 5 خدمات خاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك بشكل رسمي اعتبارا 16 مارس 2021.