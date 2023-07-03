عصام كاريكا: «التلحين بالنسبالي أهم من الغناء.. وشنكوتي سبب شهرتي»

قال الفنان عصام كاريكا إنه كان يعتقد في الماضي أن الغناء سيجعله مشهوراً أكثر من كونه ملحناً، ولكن حاليا يركز في التلحين، متابعا: «كانت فاكر ساعتها الغنا أهم، لكن التلحين أهم كتير طبعا».

اختيار الأغاني من خارج الصندوق

وأضاف «كاريكا»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن سبب شهرة بعض الأغاني مثل «شنكوتي» و«لولاكي» و«كامننا» حينئذ واستمرارها حتى الآن يعود إلى اختيار أشياء جديدة وخارج الصندوق، متابعا: «شانكوتي مكنتش أغنية حب ولا غرام، ولكن كانت برة الصندوق وخدناها بشكل كوميك ونزلناها ونجحت وكسرت الدنيا الحمد لله».

وأوضح أن فرقته الموسيقية بها أفراد أجانب وأفارقة، بجانب انضمام عدد من الأقزام للفرقة خلال الأفراح والحفلات، مردفا: «فكرت لما أغني صعيدي أجيب فرقة صعيدية معايا، ولما أغني أغنية أسوانية أجيب فرقة أسوانية».