مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة الفؤادية بسوهاج

لقي طالب مصرعه غرقا بترعة الفؤادية بمحافظة سوهاج، أثناء الاستحمام؛ لعدم إجادته السباحة، وجرى انتشال جثمانه ونقل إلى مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغا من قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من غرفة عمليات النجدة بغرق شخص بترعة الفؤادية بدائرة القسم وقد تم انتشال الجثة.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق المدعو «محمود ح ب م» سن 14 عاما طالب ويقيم بذات الناحية وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو «حسن ب م» سن 53 عاما سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.