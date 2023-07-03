ساعات تفصلنا عن بدء طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضيات، تأدية امتحان الاستاتيكا، فوفقًا لدورها الخدمي الذي توافيه لقرائها تحرص بوابة «الوطن»، على تقديم مراجعة ليلة الامتحان مادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي 2023.

مراجعة ليلة الامتحان مادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي 2023

وفي شأن هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن، مراجعة ليلة الامتحان مادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي 2023، كمراجعة شاملة للمادة، بهدف تخفيف التوتر عن كاهل الطلاب، ومساعدتهم للحصول على أكبر الدرجات، من هنــــــــــا.

مراجعة ليلة الامتحان مادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج الاسترشادية يمكن استغلالها أحسن استغلال للمراجعة على المادة، ويمكن للطلاب طباعتها وحلها من أجل التدريب على الأسئلة بشكل تدريبي، على الأسئلة الموضوعية والمقالية قبل الامتحان، فالكثير يعتبر أن النماذج الاستراشادية للاستاتيكا بمثابة، مراجعة ليلة الامتحان لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023.

المواد المتبقية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المواد المتبقية للامتحانات، لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمي رياضيات، عقب تأدية امتحان الاستاتيكا المقرر تأديته غدًا الثلاثاء الموافق 4 يوليو، هي:

- يوم الخميس 6 يوليو 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023 التفاضل والتكامل.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023 الجبر والهندسة الفراغية.