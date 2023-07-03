«العربية لحقوق الإنسان» تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاعتداءات الإسرائيلية التي تصاعدت فجر اليوم بحق المدنيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى استشهاد 9 وإصابة العشرات من سكان المخيم، وتدمير البنية التحتية للمخيم الذي يضم عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الاعتداءات وسط غارات جوية مستمرة صاحبت اقتحام أكثر من 200 آلية عسكرية لقوات الاحتلال للمخيم المزدحم بالسكان، وهو ما يعد تكريسا وتصعيدا لسلوك الاحتلال في استباحة الدماء الفلسطينية والأعيان المدنية.

وتشكل هذه الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب بالمخالفة لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وتؤيد المنظمة دعوة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية خاصة للنظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بالمخالفة للقانون الدولي.

كما تطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والنهوض بواجباته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، ومحاسبة الجناة وضمان منع إفلاتهم من العقاب.