إنجازات الدولة في مشروعات الإسكان بعد 30 يونيو.. 16 ألف وحدة بحدائق أكتوبر

استعرضت إكسترا نيوز، جانبًا من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الإسكان، بمنطقة 390 فدانًا بحدائق أكتوبر.

وفي جولة ميدانية، رصدت مراسلة إكسترا نيوز، شيرين مجدي، أنّ المشروع مخصصًا لمحدودي الدخل، ويضم 667 عمارة سكنية و16 ألف وحدة سكنية ومساحتها 90 مترًا، تضم 3 غرف ومطبخ وصالة وحمام كاملة التشطيب وكاملة المرافق الخدمية من صرف ومياه وغاز.

خدمات سكانية متكاملة

وأضافت، أنّ المشروع تضمن عدة خدمات مقدمة للسكان، منها المساجد والمحال التجارية وملاعب الأطفال، بالإضافة لوحدات إدارية، ومساحة أرض فضاء لمزيد من للخدمات.

مواصلات ومساحات خضراء بنسبة 25%

وأشارت إلى وجود المواصلات داخل وخارج المدينة، وبزيادة نسبة السكان، سيجري زيادتها بالداخل أيضًا لسهولة التنقل، أما عن المساحات الخضراء فهي موجودة بنسبة 25%، بالإضافة إلى أماكن لركن السيارات، فهو يعتبر مشروع متكامل تم البدء فيه في عام 2018، وجرى تسليم حاليًا 5000 وحدة سكنية منه، وسيجري تسليم الباقي في الفترات المقبلة.