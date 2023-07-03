الفرق بين الراية الحمراء والخضراء على الشواطئ.. «اعرف معنى الألوان»

استقبلت الشواطئ آلاف المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وما زال هناك إقبال عليها من المواطنين في ظل الإجازة الصيفية بنهاية العام الدراسي، وهي مناسبة لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن الزحام، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت 7 أيام متواصلة للقطاع العام.

ألوان رايات المصيف

وعند الذهاب للمصايف، يُفاجأ المواطنون بالرايات متعددة الألوان على الشواطئ، ويعبر كل لون منها عن حالة معينة للبحر، أوضحتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على النحو التالي:

الراية الخضراء

تعني أنّ حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

الراية الصفراء

وتشير إلى أنّ حالة البحر غير مستقرة نسبيًا، وتسمح بالنزول لكن مع أخذ الحيطة والحذر.

الراية الحمراء

وتدل على خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر.

وقبل الذهاب إلى الشواطئ، لابد من معرفة حالة البحر إذا ما كانت هادئة ومستقرة ومناسبة لأجواء السباحة، أو إذا كان البحر هائجًا ومضطربًا، وتحرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على إعلام المصطافين بحالة البحر دومًا، عن طريق رفع الرايات المناسبة للتعبير عن حالة البحر.

ونوهت أنّ الإكرامية ممنوعة، وفي حالة الإجبار عليها، يجب إبلاغها لاتخاذ اللازم، مشيرة إلى أنه توجد عدة أرقام للتواصل معها في حالة التعرض لمشكلة أو مواجهة خطورة ما، وجاءت على النحو التالي:

أرقام شكاوى شواطئ القطاع الشرقي

01289252668

01270746490

01501297888

01119555946

أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي

01225267276

01220030103

01203986324

01222265034