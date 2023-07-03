مبادرات رئاسية لإصلاح المجتمع.. دعم وحماية للمواطنين الأكثر احتياجا

ملحمة «حياة كريمة» تعيد تشكيل الريف المصرى من جديد.. و«أخلاقنا الجميلة» حملة «المتحدة» لتهذيب النفس

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بالإصلاح الاجتماعى منذ توليه الحكم فى عام 2014، من خلال العديد من المبادرات التى تستهدف تغيير المجتمع وإصلاحه، لعل من أهمها مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس فى 2 يناير 2019؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، والتدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير 4584 قرية، وتقديم حزمة خدمات متكاملة لما يمثل نسبة 58٪ من إجمالى سكان الجمهورية، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

تطوير 4584 قرية وتقديم حزمة خدمات متكاملة لـ58٪ من سكان الجمهورية بتكلفة بلغت 515 مليار جنيه

وتشمل هذه الخدمات المرافق والبنية الأساسية «الطرق والنقل - الصرف الصحى ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعى - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية»، والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتأهيل المهنى.

وساهمت مبادرة «حياة كريمة» فى ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه، استفاد منها 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقاً لقدرات كل أسرة، ومن أشهر المبادرات «مستورة»، التى تشهد تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل إنجاح مشروعات السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد المستفيدات 20 ألف سيدة، بتكلفة 340 مليون جنيه.

ومن بين المبادرات ذات الأهمية الكبرى «تكافل وكرامة» لما لها من تأثير على المواطن البسيط، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، ويقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية. وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة «أخلاقنا الجميلة» فى 2022، التى تأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لإعلام الشركة، وقناعة منها بضرورة إحياء القيم النبيلة والأخلاق الحميدة التى نشأنا عليها، وإظهار قيم المجتمع المصرى الأصيلة.

وتتضمن الحملة مجموعة من المراحل تستهدف تربية جيل جديد على القيم والعادات المصرية الخالصة، وفى نفس الوقت تحمل رسالة تذكير للأجيال الحالية بقيمنا. وتتضمن الحملة مجموعة من الأفكار كاستعراض بعض المقاطع من الأفلام والمسلسلات التى تعكس الأخلاق الجميلة التى يجب أن يكون عليها المصريون. وحرصت الدولة على دعم الغارمين والغارمات داخل السجون من خلال مبادرة «سجون بلا غارمين»، التى انطلقت فى 2015؛ بهدف سداد ديون الغارمين، خاصة السيدات منهم اللاتى دخلن السجون بسبب تجهيز بناتهن. وفى مايو 2016، انطلقت مبادرة دمج وتمكين متحدى الإعاقة؛ بهدف تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لذوى الإعاقة، بجانب زيادة فرصة دخولهم سوق العمل، وتهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم. ومن بين أشكال الإصلاح المجتمعى، مبادرة الرئيس السيسى للإفراج عن المسجونين والمحبوسين احتياطياً، بل ودمجهم فى المجتمع بعد الإفراج عنهم بالعودة إلى وظائفهم مرة أخرى، أو توفير فرص عمل بديلة لهم تتناسب مع إمكانياتهم، وذلك ضمن اختصاصات لجنة العفو الرئاسى، التى وجه الرئيس بإعادة تفعيل دورها فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2022.

وفى 17 مارس 2023، أعطى الرئيس السيسى إشارة البدء لانطلاق مبادرة «كتف فى كتف» فى احتفالية باستاد القاهرة الدولى، لتتحرك الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لمحافظات الجمهورية؛ لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالى.

ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى احتفالية «كتف فى كتف»، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، شاركوا فى تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن المبادرة، بمشاركة 34 كياناً تنموياً تضم جميع مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.