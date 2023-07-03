طريقة الإبلاغ عن مخالفات الأدوية والصيدليات.. التعامل مع البيانات بسرية

كثير ما يتعرض المواطنون لصرف أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو بعض المخالفات من قبل الصيدليات سواء بصرف أدوية دون روشتة أو التعرض، لذا خصصت هيئة الدواء المصرية خدمة إلكترونية عبر موقعها للإبلاغ عن مخالفات الدواء والصيدليات.

طريقة الإبلاغ عن مخالفات الأدوية والصيدليات

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، تقدم «الوطن» طريقة الإبلاغ عن مخالفات الأدوية والصيدليات.

- قم بزيارة موقع هيئة الدواء المصرية من هنــــا.

- اختار خدمة الإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية.

- اكتب بياناتك الشخصية، والتي تشمل الاسم ورقم الهاتف والوظيفة ونوع المخالفة.

- اكتب بيانات الشكوى، أو بيانات المؤسسة محل الشكوى.

- اضغط على إرسال.

- اضغط على إقرار بصحة البيانات المدخلة وتحمل المسائلة القانونية في حال اكتشاف عدم صحتها.

خدمة الإبلاغ عن المخالفات

وتتيح هيئة الدواء المصرية خدمة الإبلاغ عن أي مخالفات تصدر عن المؤسسات الصيدلية وتداول المستحضرات الدوائية وجودتها، وتقدم الخدمة إلى الجمهور، ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المؤسسات الصيدلية.

التعامل مع بيانات المبلغ بسرية

وتتعامل الهيئة المصرية للدواء مع البلاغات الواردة بسرية تامة، وهي محمية بشكل كامل من قبل الهيئة، بما في ذلك بيانات المبلغ، ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.

وأطلقت هيئة الدواء المصرية، خدمة البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، رسميا في 16 مارس عام 2021.