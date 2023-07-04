إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالترعة على طريق عرب المدابغ بمركز أسيوط في محافظة أسيوط وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بالترعة على طريق منطقة عرب المدابغ التابعة إلى مركز أسيوط في محافظة أسيوط، وداخلها عدد من المواطنين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي بالترعة على طريق منطقة عرب المدابغ التابعة إلى مركز أسيوط في محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 5 مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.