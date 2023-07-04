أسعار الخضراوات اليوم في أسواق العبور والتجزئة بالمحافظات

حافظت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء على استقرارها بأسواق الجملة بمدينة العبور وأسواق التجزئة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، نظرا لتوفر جميع شتل الخضروات الصيفية، وتوافر المحاصيل للموسم الصيفي ككل.

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء بسوق العبور

سجلت أسعار الخضراوات اليوم 4-7-2023، وفق لما نشره الموقع الرسمي لسوق العبور.

- سعر كيلو فلفل ألوان من 8 لـ18 جنيها.

- كيلو فلفل حامي صوب من 7 لـ10 جنيهات.

- كيلو ملوخية من 3.5 لـ6.5 جنيه.

- كيلو طماطم من 2.5 لـ4 جنيهات.

- البطاطس من 6.5 لـ8 جنيهات.

- البصل من 10 لـ13 جنيها.

- الكوسة من 9 لـ17 جنيها.

- سعر كيلو فاصوليا من 14 لـ16 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 لـ6 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض من 3.5 لـ7.5 جنيه.

- كيلو الخيار الصوب 8 لـ12 جنيها.

- سعر كيلو خيار بلدي 4 لـ6 جنيهات.

- سعر كيلو قلقاس 6 لـ10 جنيهات.

- سعر كيلو وورق العنب البلدي 22 لـ30 جنيها.

- جزر دون عروش 3.5 لـ7.5 جنيه.

- سعر كيلو الثوم 15 لـ22 جنيها.

- سعر كيلو قرع العسل 18 لـ24 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء بأسواق التجزئة

- سعر كيلو الطماطم 5.5 - 6 جنيهات.

- سعر كيلو بذنجان رومي 8 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 15 جنيها.

- سعر كيلو بطاكس 12 جنيها.

- سعر كيلو كوسة 15-18 جنيها.