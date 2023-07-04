رابط التحويل بين مدارس القاهرة.. الأولوية للأخوة والأعلى في الدرجات

ذكرت محافظة القاهرة، أنّ باب التحويلات بين المدارس للطلاب مفتوح حتى 30 يوليو الجاري، من KG2 حتى الصف الثاني الثانوي، والتقديم إلكترونيا عبر بوابة الخدمات التعليمية بمحافظة القاهرة، وتشمل استمارة طلب التحويل اسم الطالب بالكامل، والرقم القومي للطالب، والنوع، وتاريخ الميلاد، والسن في أول أكتوبر، ومحافظة الإقامة، والعنوان، والتليفون، ونوع التحويل، والجهة المراد التحويل منها، والصف الدراسي المنقول إليه الطالب، ومجموع الطالب.

وأتاحت محافظة القاهرة خدمات إلكترونية بشأن التعليم، ومنها إجراء التحويلات المدرسية للطلاب على الرابط هنا.

استمارة التحويلات المدرسية

وشددت على أهمية اتباع ولي الأمر عددا من التعليمات قبل ملء استمارة التحويلات المدرسية للطلاب، حيث تتم التحويلات المدرسية إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من مراحل رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام، باستثناء التعليم الخاص والتعليم الفني، والتحويلات للطلاب بين المدارس تتم يدويا، وصحة البيانات في استمارة التحويلات مسؤولية ولي الأمر، كما لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

متابعة نتيجة التحويل

وتضمّنت تعليمات مديرية التعليم في القاهرة بشأن التحويلات المدرسية 2024 المنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة، وحال وجود أي تعديل بشأن استمارة التحويل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، وإرفاق صورة بطاقة ولي الأمر سارية، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، وتكون متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة، سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

التحويلات المدرسية داخل الإدارة التعليمية

وفيما يتعلق بالتحويلات المدرسية داخل نفس الإدارة التعليمية، تكون الأولوية للأخوة، والأعلى في المجموع طبقا للكثافات، ومن الأوراق المطلوبة للتحويلات المدرسية في المرحلة الابتدائية، إثبات قيد تخرج من KG 1، وشهادة ميلاد أصلية، وفي المرحلة الإعدادية يرفق إثبات قيد، وبيان نجاح للصف السادس، وشهادة ميلاد أصلية.