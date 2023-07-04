هل يُعاقب الطالب على الشروع في الغش؟.. قانوني يجيب

يعقد طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام في تلك الأيام، وسط حالة من الترقب وبعض القلق، فيما تعمل الدولة جاهدة على تنظيم عملية الامتحانات حتى تتمّ بشكل سليم دون حدوث أي نوع من أنواع الخلل.

عقوبة الشروع في الغش

وتعد مسألة الغش في الامتحانات من الأمور التي تحرص الدولة على التصدي لها بكل الطرق المختلفة، حتى تضمن حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وفقًا لمستواه وجهوده، والالتحاق بالكلية التي تناسب قدراته ومواهبه، لذلك تمّ فرض بعض القوانين الصارمة التي تُطبق على الطالب حال الغش بالامتحانات، وولم يكتفي القانون بهذا فقط، فتم سن بعض القوانين التي يتمّ تطبيقها على أي شخص يقوم بتسهيل عملية الغش أو الشروع فيه.

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّه جاء في قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنَّه في حال شروع الطالب في الغش بالامتحان، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

الحرمان من الامتحان

وأوضح أنَّه يتمّ حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدول الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وبذلك يعتبر راسبًا في امتحانات كل المواد، وذلك وفقًا لما ورد في نص القانون، مشيرًا إلى أنَّه في حالة الامتحانات المعادلة، يتمّ حرمان الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وذلك وفقا للنظام المصري دوريين متتاليين.

واستكمل: «وفقًا لقانون مكافحة الغش في الامتحان، ففي كل الأحوال يتمّ بمصادرة الأشياء المضبوطة في محل الجريمة، ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأمور تُطبق في كل الامتحانات وليس الثانوية العامة فقط».