النموذج الكامل لإجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.. احسب درجاتك

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الاستاتيكا، اليوم، وسط فرحة عارمة لدى البعض بسبب سهولة الأسئلة، ودموع آخرين بعد الشكوى من صعوبة عدد من الأسئلة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» النموذج الكامل لإجابة فرع الاستاتيكا اليوم.

النموذج الكامل لإجابة فرع الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا

وجاءت مواصفات وتوزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي: