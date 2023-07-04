توفي 65 عاما وليس 59.. تعرف على تاريخ ميلاد علي عبدالخالق الحقيقي

تداولت معلومات خاطئة فيما يتعلق بتاريخ ميلاد الفنان علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تاريخ ميلاد علاء عبد الخالق

وأفادت المعلومات المتداولة، بأن الراحل من مواليد 23 فبراير عام 1964، ولكن الحقيقة على حسب ما أدلى بها الفنان الراحل في حواره مع مجلة خليجية عام 1989، أنه من مواليد 22 فبراير 1958، وأشار خلال الحوار إلى أن ابنه يبلغ عمره 3 سنوات وقت إجراء المقابلة.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل علاء عبدالخالق، منذ أشهر قليلة، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن علاء عبد الخالق مطرب مصري، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، وبدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، بمشاركة الموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980.