فنانون: الشركة المتحدة أحدثت طفرة في الدراما لأنها «منظومة متكاملة»

طفرة ونقلة نوعية أحدثتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الدراما المصرية خلال الأعوام الأخيرة، وتحديداً من حيث جودة الموضوعات المقدّمة وتنوعها وتعرضها لقضايا مجتمعية تهم كل بيت مصرى، حيث أثنى عدد من الفنانين على دور «المتحدة» فى النهوض بالدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن سعادتها بحال الدراما التليفزيونية، مؤكدة فى تصريحاتها لـ«الوطن» أن الشركة المتحدة أحدثت تغييراً ونقلة كبيرة وملحوظة فى الدراما من حيث القضايا التى تتعرّض لها، حسب قولها.

وأضافت: هذا التغيير كان لا بد من حدوثه منذ سنوات، وكنا بحاجة ماسة إليه، ولذلك لا أجد كلاماً سوى شكر الشركة المتحدة على دورها الحثيث فى النهوض بالدراما، وإن كنت أتمنى وجود أعمال درامية تضم جيلنا، وهنا لا أتحدث عنى فقط، وإنما أتحدث عن جيل كامل من الفنانين، من بينهم نادية الجندى وحسين فهمى ومصطفى فهمى، فما نريده هو أن نوجد فى الأعمال المقدّمة حالياً.

حنان مطاوع: أفسحت المجال لعدد من المنتجين للعمل تحت مظلتها

وأشادت الفنانة حنان مطاوع بإفساح «المتحدة» المجال أمام عدد من المنتجين لتقديم أعمال تليفزيونية تحت مظلة الشركة، مضيفة: سعيدة للغاية بما تقدمه «المتحدة» حالياً من أعمال مهمة على الشاشة، وكان من حسن حظى تعاونى مع الشركة فى مسلسل «سره الباتع» تحت إدارة المخرج خالد يوسف، والحقيقة أنه كان عملاً وطنياً كبيراً توافرت به جميع عناصر الجذب من إنتاج وإخراج وتمثيل. وأثنت حنان مطاوع على اتجاه المتحدة لتقديم مسلسلات من نوعية الـ15 حلقة، قائلة: سبق وخُضت هذه التجربة فى أوقات سابقة، ولكن الشركة المتحدة قدّمتها بشكل مختلف وتطوير ملحوظ من حيث مشاركة نجوم كبار فى هذه النوعية من الأعمال.

لوسى: عرّفت الأجيال الجديدة بالمسلسلات القديمة

وفى سياق مختلف، أشادت الفنانة لوسى بالخطوات المدروسة، التى تتبعها الشركة المتحدة فى الدراما خلال الأعوام الأخيرة، قائلة: «لم أعمل مع الشركة إلى الآن، ولكنى أرى أعمالها الفنية على مستوى فنى مميز، وتتعاون مع كبار النجوم، ولم تعد اهتماماتها مقتصرة على السباق الرمضانى فحسب، بل باتت مهتمة بالأعمال المعروضة خارج سباق رمضان، وهو الأمر الذى يخلق فرص عمل كبيرة للعاملين داخل الصناعة».

وتابعت: الموضوعات التى تقدمها «المتحدة» دوماً ذات قيمة، ولكن ما أسعدنى حقاً هو التنوع فى طبيعة المسلسلات، فلا نرى مسلسلات الـ30 حلقة هى المسيطرة على المشاهد، وإنما نرى مسلسلات من نوعية الـ7 و10 و15 حلقة، وهو ما يصب فى صالح الدراما التليفزيونية والجمهور.

وتابعت: ما لاحظته مؤخراً وأسعدنى حقاً هو اهتمام قنوات «المتحدة» بإعادة عرض عدد من الأعمال الفنية القديمة، مثل مسلسل «زيزينيا» الذى قُدّم قبل أعوام طويلة، وربما لا تشاهده الأجيال الجديدة، وأرى هذه المسألة بمثابة لفتة طيبة من الشركة المتحدة، فضلاً عن اهتمامها بوضع سيرة ذاتية مختصرة لعدد من المبدعين فى الفواصل الإعلانية، ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر، أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد وغيرهما.

عايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة من جديد

وأثنت الفنانة عايدة رياض على تقديم الشركة المتحدة أعمالاً من واقع الحياة، مضيفة: اللافت للنظر هو تقديم أعمال مكونة من 7 حلقات و15 حلقة، وتتعرّض لموضوعات إنسانية وحياتية من واقع ما نعيشه، والجميل أن «المتحدة» تعمل على الجمع بين الأجيال فى أعمالها، وتتيح الفرصة لورش الكتابة التى تقدم أعمالاً على أعلى مستوى.

ووصفت عايدة رياض الشركة المتحدة بـ«المنظومة المتكاملة» التى تتوافر فيها كل عناصر النجاح، مدللة على كلامها بقولها: أود أن أضرب مثلاً بمسلسل «سره الباتع»، الذى عُرض فى رمضان الماضى، فكان عملاً قوياً للغاية، دارت أحداثه فى حقبة من تاريخ مصر برؤية خالد يوسف، ليخرج عملاً أكثر من رائع بتوقيع «المتحدة».

وتابعت فى حديثها قائلة: منذ تقديم فيلم «الناصر صلاح الدين» لم نجد هذه النوعية من الأعمال التاريخية، ولكن «المتحدة» استطاعت إعادتها للواجهة من جديد، مع العلم أنه منذ عشرين عام تقريباً كان التركيز فى الدراما على الكم لا الكيف، ولكن هذا الوضع تغير جذرياً مع وجود الشركة المتحدة التى أتاحت الفرصة للمواهب الجديدة، حيث اختصرت لهم أعواماً طويلة كان من الممكن أن يقضونها فى البحث عن فرصة.

من جانبه، قال الفنان إيهاب فهمى إن «المتحدة» أحدثت طفرة كبيرة فى الدراما بتناولها موضوعات تمس المجتمع بشكل كبير، مضيفاً لـ«الوطن» أنها أعادت المسلسلات التاريخية والوطنية للواجهة من جديد.

وتابع: حدث للدراما المصرية منذ تأسيس المتحدة تغيير شامل، لأن لديها جرأة فى التناول، مما جعل أعمالها تتصدّر فى المحطات بهذه الصورة القوية، على سبيل المثال مسلسل «تحت الوصاية» لمنى زكى تم عرضه فى النصف الثانى من رمضان، والمتعارَف عليه أن الأعمال التى يتم عرضها فى النصف الثانى لا تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، ولكن «المتحدة» كسرت القاعدة، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

واستطرد: هناك أعمال فنية كثيرة قدمتها «المتحدة» وحقّقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، منها مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان، فلم أتوقع أن يتفاعل الجمهور مع عمل فنى بهذا الشكل الكبير، وكذلك الحال بالنسبة لمسلسل «حضرة العمدة» الذى تعرّض لموضوع غاية فى الجرأة، وحقّق نجاحاً كبيراً.

«المتحدة كان لها دور كبير فى اكتشاف الكثير من المواهب الفنية».. هكذا أشاد إيهاب فهمى بتوجّه «المتحدة» لاكتشاف المواهب الجديدة، مشدّداً على ثقته الكاملة فى استمرار الشركة على نهجها بالنهوض بالدراما المصرية.