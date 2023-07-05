ضبط سائق متهم باصطدام سيدة ووفاتها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق متهم باصطدام سيدة ما أدى لوفاتها نتيجة إصابتها بنزيف، وذلك أثناء عبورها الطريق بمحافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وتبين أنه حال قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية) بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها «سيارة مجهولة» ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

القبض على المتهم

أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة، وجرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلاً السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه، وتبين سلامة التراخيص.