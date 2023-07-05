ضبط 1500 كيلو حلوى للأطفال مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 1500 كيلو حلوى للأطفال مجهولة المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية، خلال حملات رقابية بالعاشر من رمضان.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وتفصيلا، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي:

- تحرير المحضر رقم 4728 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية، لوجود منتجات مجهوله المصدر، وجرى التحفظ على عدد 75 شيكارة معبأ بها مصاصات أطفال بكل شيكارة 20 كيلو بإجمالي وزن 1500 كيلو مصاصات مجهوله المصدر على ذمة المحضر.