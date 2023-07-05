محافظ سوهاج: إنشاء 528 مدرسة وصيانة 1181 بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال 9 سنوات

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة سوهاج شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، مشيرا إلى إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة ملياري و945 مليون جنيه، خلال تلك الفترة استهدفت جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية، كما جرى الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن المدارس الجديد التي جرى الانتهاء منها خلال الـ9 سنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، مشيرا إلى استمرار العمل والبناء في كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين .

خريطة الإنشاءات التعليمية

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن الـ9 سنوات الماضية شهدت الانتهاء من إنشاء 491 مدرسة جديدة بنسبة 100%، مشير إلى أن العمل جاري بـ30 مدرسة أخرى، كما يجرى البدء في إنشاء 7 مدارس بتكلفة 73 مليون جنيه، مضيفا أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد 776 مدرسة، والصيانة العاجلة لعدد 405 مدرسة أخرى بمختلف مدن وقرى المحافظة.