الحبس سنة مع الشغل لمتهمة باختلاس بضائع من جهة عملها بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكما يتضمن معاقبة المتهمة «س.م.م» بالحبس سنة مع الشغل وعزلها من وظيفتها، وتغريمها مبلغ 116 ألف جنيه ورد مبلغ مساوي بعد اتهامها باختلاس المبلغ من جهة عملها بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت جهات التحقيق بصفتها موظفة بإحدى شركات المساهمة وهي مشرفة مبيعات بإحدى الشركات اختلست أموالا وبضائع وجدت في حيازتها بمبلغ 143 ألف جنيه قيمة أجهزة جرى بيعها للمتعاملين مع جهة عملها والمملوكة لجهة عملها، كما ارتكبت تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة بأن أثبتت على خلاف الحقيقة على جهاز الحاسب الآلي الخاص بجهة عملها عملية ارتجاع وهمية لعدد 13 جهازا، كما أثبتت على خلاف الحقيقة نقل تبعية 18 جهازا من فرع سوهاج إلى فرع آخر على خلاف الحقيقة.

تم القبض على المتهمة

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.