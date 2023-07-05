إسعاف طالب تعرض لأزمة قلبية في امتحان البلاغة للثانوية الأزهرية

تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالب بلجنة الباجور بمنطقة المنوفية الأزهرية، والذي تعرض لأزمة قلبية أثناء انعقاد امتحان البلاغة، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الباجور، وجار الاطمئنان عليه.

تقديم واجب العزاء في طالب وافته المنية

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنة بنين سوهاج النموذجي، ولجنة فتيات سوهاج النموذجي، التابعَيْن لمنطقة سوهاج الأزهرية، وبعد انتهاء اللجان توجه لتقديم واجب العزاء في الطالب الذي وافته المنية أمس بسوهاج إثر حادث، كما اطمأن على حالة الطالب المصاب، متمنيا له الشفاء العاجل، مبينا أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجه بتأجيل باقي المواد لحين شفاء الطالب.

الطلاب يعبرون عن ارتياحهم بشأن الامتحان

وكان قد أدى طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة البلاغة، اليوم الأربعاء، وعبر الطلاب عن ارتياحهم ورضائهم عن أسئلة امتحان مادة البلاغة، مبينين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بيد أنه تضمن عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان، بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.