مهرجان «مغرب الحكايات».. عروض غنائية وسرد قصصي من 70 دولة (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مغرب الحكايات.. أكثر مهرجانات المغرب تميزا وخصوصية»، حيث أُختتمت بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي مغرب الحكايات.

وأقيمت عروض المهرجان بشكل مفتوح للجمهور المغربي في عدة مناطق مثل فاس وساحة مولاي رشيد وغيرهما، وشملت الفعاليات عروضا لفرق استعراضية من موريتانيا والمغرب وإيطاليا ومصر، وعروض غنائية من فرنسا، كما تم تنظيم رحلة للحكي والاستعراض بنهر أبي رقراق.

شعار المهرجان

المهرجان الذي جاء تحت شعار «عظماء بأمهاتنا» احتفى هذا العام بالأمهات ومساهمتهن في سرد القصص، وحرص المشاركون الذين حضروا من 40 دولة وتجاوز عددهم 170 على إظهار تراث بلادهم وتقديم عروض غنية وحكائية.

المشروع يقوم على كتابة الحكايات

وقال يحيى ولد الراجل مؤسس ورئيس جمعية رواة الصحراء: «المشروع يقوم على كتابة الحكايات التي توجد شفاهية فقط عند الناس، ولدينا مثل في أفريقيا يقول إذا توفى مسن كأن مكتبة حُرقت، ولأن ثقافتنا شفاهية نريد أن نجمع الحكايات التي توجد عند البدو ونحافظ عليها».

كما يعد مهرجان مغرب الحكايات أحد أهم وأبرز المهرجانات التي تزخر بها الساحة العربية والدولية، لما تتميز بها فعاليته التراثية والثقافية من التنوع والثراء والتفرد والخصوصية.