رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في دمياط.. استعلم الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في دمياط، وإتاحة النتائج في المدارس خلال الساعات القليلة المقبلة في جميع المدارس الفنية للطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع اعلانها على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة دمياط.. الاستعلام الآن

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر خطوات للوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة دمياط، والاستعلام الآن من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة التعليم على محرك البحث جوجل من هنـا.

- تظهر صفحة المحمل عليها النتيجة وكتابة رقم جلوس الطالب.

- تحديد نوعية التعليم الفني (زراعي - صناعي -تجاري- فندقي).

- الضغط على عرض النتيجة.

- ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجتها من خلال المدرسة، إذ ستتاح كاملة ورقيا عقب إعلانها.

وأفصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العشرة الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك من خلال الاتصال على الطلبة الأوائل وتهنئتهم بحصولهم على درجات عالية جعلتهم يحصلون على ترتيب في أقسام التعليم الفني سواء كان تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

ومن المقرر، أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن النتيجة بشكل نهائي، بعدما صدق عليها، وأتاحتها على موقع الوزارة لتكون متاحة للجميع.