تفاصيل المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو بعد موافقة الحكومة على التمويل

42 كيلومترا هي إجمالي طول الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي تعمل عليه وزارة النقل حالياً، ومن المقرر أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يومياً، ويبلغ إجمالي عدد المحطات 38 محطة، كما يتم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى بداية من حدود مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط، والمرحلة الثانية بداية من الفسطاط حتى القاهرة الجديدة.

يتم تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق بالتعاون مع اليابان، ومن المقرر أن يخدم مناطق ذات كثافات سكانية عالية مثل الهرم والجيزة والعمرانية، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، مؤكدة تقدم العمل في مختلف المحطات حالياً.

تفاصيل متعلقة بتمويل الخط

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

العقد الخاص بالحكومتين تم توقيعه في 30 أبريل 2023، ويأتي ذلك في إطار ما يحققه مشروع الخط الرابع للمترو في توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق ومنها الهرم وفيصل والجيزة والعمرانية، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

ترصد «الوطن» تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

- تمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر وتمر على ميدان الرماية ثم الهرم ثم الملك الصالح ثم الفسطاط،

- يبلغ طولها 19كم وتشتمل على 17 محطة.

- يمتد مسارها من المحطة التبادلية حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر.

- تمر على المتحف المصري الكبير.

- تمر أيضاً على ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

- تعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى.

- يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

في سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحة أنه يعتبر إحدى أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة لـ«الوطن»، أن المشروع من المقرر أن ييسر حركة نقل المواطنين بسهولة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

محطات المرحلة الأولى من الرابع لمترو الأنفاق

- حدائق الأشجار

- حدائق الأهرام

- النصر

- المتحف المصري الكبير

- الرماية

- الأهرام

- المريوطية

- العريش

- المطبعة

- الطالبية

- مدكور

- المساحة

- محطة الجيزة

- ميدان الجيزة

- الروضة

- الملك الصالح

- عين الصيرة