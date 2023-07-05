توزيع أكثر من 3 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن توزيع 3200 كيلو من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة مطروح في عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح على مشاركة الأهالي الفرحة من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في عيد الأضحى المبارك.

توزيع 3200 كيلو من اللحوم على أهالي مطروح

وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، مشاركة الأهالي الأولي بالرعاية فرحتهم في عيد الأضحى المبارك، بذبح 53 أضحية العيد بإجمالي 3200 كيلو للحوم، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا كعادة سنوية من الحزب تجاه المواطنين، إيمانا بدعم البسطاء فى شتى المجالات.

مساعدات الأكثر احتياجا

وأضاف آمين حزب حماة الوطن بمطروح عن توفير المساعدات لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي.