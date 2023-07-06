خريطة الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على دبلوم صناعي نظام 5 سنوات

أتاحت وزارة التعليم العالي العديد من الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية لمختلف التخصصات بعضها بمصروفات، خاص وبعضها مجاني، حكومي كما يخضع بعضها للتوزيع الجغرافي.

فيمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 استكمال مشوارهم التعليمي عقب الثانوي الفني وعدم الاكتفاء بذلك القدر من التعليم، خاصة مع اتساع تخصصات التعليم الثانوي الفني ما بين تجاري وصناغي و زراعي وفندقي تمريض، بنظام الـ3 سنوات ونظام الـ5 سنوات.

كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2023

وتنشر «الوطن» الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على دبلوم صناعي نظام 5 سنوات بأكثر من 60%وفقا للتعليم العالي وهي،

تربية نوعية المنوفية باشمون

تربية نوعية أسوان

فنون جميلة قسم عمارة بحلوان

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلي حلوان

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني

سويف

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية سوهاج

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

اقتصاد منزلي العريش

السياحة والفنادق تعليم تبادلي أسكندرية السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

فنون جميلة قسم عمارة الإسكندرية

. معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكتولوجيا الصناعة والطاقة جالقاهرة الجديدة التكنولوجية تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

فنون جميلة قسم عمارة المنيا

فنون تطبيقية دمياط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

آثار الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد التكنولوجي العالي بيني سويف الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

معهد عالی فنون تطبیقیه 6 اکتوبر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية.

خريطة المعاهد والكليات التي تقبل خريجي الدبلومات الفنية 2023

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

آثار أسوان

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

آثار جنوب الوادي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية

التكنولوجية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا ادرة اعمال

آثار سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

العبور العالي كـ 21 بطريق بلبيس شعبة اداره

معهد العجمي العالي للعلوم الادارية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العبور العالي لك 21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد عالي هندسه 6 اکتوبر بمصروفات

تربية نوعية طنطا

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا 6 اكتوبر بمصروفات

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادي بمصروفات

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

تربية نوعية جنوب الوادي

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

تربية نوعية كفر الشيخ

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

معهد هندسة و تكنو العبور كـ 21 طريق بلبيس الصحراوي

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

تربية نوعية عين شمس

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية بنها

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

تربية نوعية المنوفية بأشمون تربية نوعية أسوان

فنون جميلة قسم عمارة حلوان

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

اقتصاد منزلي حلوان

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف