يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الكليات والمعاهد المتاحة والتي تقبل دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60%، إذ أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60%، للالتحاق بها.

كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60% كالآتي:

- تربية كفر الشيخ

- تربية دمنهور

- زراعة المنصورة

- زراعة الوادي الجديد

- تربية طنطا

- تربية المنيا

- تربية المنوفية بشبين الكوم

- زراعة المنوفية بشبين الكوم

- زراعة بنها بمشتهر

- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق

- علوم زراعية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

- ك.ت. فني صناعى شبرا

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

- الفني للفنادق المطرية

- الفني للفنادق قنا

- الفني للفنادق الإسكندريه

- ج.عمالية علاقات صناعية طنطا

- ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ

- معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

- ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات

- ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه

- ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

- ج.عمالية علاقات صناعية منصورة

- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

- العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

- ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

- ج.عمالية علاقات صناعية إسماعيلية

- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

- سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

- العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

- ج.عمالية علاقات صناعية أسوان

- العالي سياحة وفنادق الغردقة

- ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اعتمد اليوم الأربعاء 5 يوليو نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات بنسبة نجاح 64.47%، وحدد رابط للحصول على النتيجة من هنا بكل سهولة.