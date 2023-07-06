كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60%
كتب:
آية حسنين
08:34 ص | الخميس 06 يوليو 2023
كليات للدبلومات والمعاهد الفنية 2023
يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الكليات والمعاهد المتاحة والتي تقبل دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60%، إذ أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60%، للالتحاق بها.
كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بأكثر من 60% كالآتي:
- تربية كفر الشيخ
- تربية دمنهور
- زراعة المنصورة
- زراعة الوادي الجديد
- تربية طنطا
- تربية المنيا
- تربية المنوفية بشبين الكوم
- زراعة المنوفية بشبين الكوم
- زراعة بنها بمشتهر
- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق
- علوم زراعية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم
- ك.ت. فني صناعى شبرا
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية
- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية
- الفني للفنادق المطرية
- الفني للفنادق قنا
- الفني للفنادق الإسكندريه
- ج.عمالية علاقات صناعية طنطا
- ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ
- معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات
- ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر
- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات
- ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه
- ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق
- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
- ج.عمالية علاقات صناعية منصورة
- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير
- العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
- ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط
- ج.عمالية علاقات صناعية إسماعيلية
- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر
- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة
- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
- سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر
- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة
- العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
- ج.عمالية علاقات صناعية أسوان
- العالي سياحة وفنادق الغردقة
- ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر
نتيجة الدبلومات الفنية 2023
كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اعتمد اليوم الأربعاء 5 يوليو نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات بنسبة نجاح 64.47%، وحدد رابط للحصول على النتيجة من هنا بكل سهولة.