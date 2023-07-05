ضبط 67 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية وتمكنت من ضبط 67 مخالفة تموينية على المخابز والأسواق.

شن حملات تموينية مفاجئه علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد في بيان له أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تحرير 67 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات التموين جاءت في الإدارات التالية:«بندر ميت غمر، مركز المنصورة، منية النصر، طلخا، بندر المنصورة، دكرنس»، وجرى تحرير 67 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق جاءت كالآتي:

-محضر تجميع بطاقات بعدد 40 بطاقة.

-محضر انتهاء من الإنتاج.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

-محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-محضر توقف عن الإنتاج.

-5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-6 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 20 شيكارة

-10 محاضر نقص وزن مابين 7-16 جم

-23 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

-7 محاضر عدم وجود شهادة صحية

-4 محاضر ذبح خارج السلخانة.

-4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي السجائر

-2 محضر سلع مجهولة المصدر.

- 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأكد استمرار مديرية التموين بالدقهلية في شن الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.