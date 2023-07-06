بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، يبحث أولياء الأمور وأبناؤهم عن المعاهد والكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم سياحة نظام 3 سنوات بأكثر من 60%، ويستعرض «الوطن» أهم كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم سياحة نظام 3 سنوات بأكثر من 60% في القاهرة الكبري والمحافظات وهي:

كليات ومعاهد القاهرة الكبري

1- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان بنسبة 89.82%.

2- المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق في الجيزة بنسبة 84.73%

3- الجامعة العمالية شعبة الفندقة مدينة نصر بنسبة 84.03%.

4- للمعهد العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر بنسبة 82.83%.

5- المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة بنسبة 82.10%.

6- معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم بنسبة 81.83%.

7- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر بنسبة 81.75%.

8- المعهد العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم بنسبة 80.87%.

9- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة بنسة 79.82%.

10- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر بنسبة 78.24%.

11- المعهد الفني للفنادق في المطرية بنسبة 76.49%.

12- شعبة المطاعم فني للسياحة والفنادق في المطرية بنسبة 71.92%.

كليات ومعاهد الإسكندرية والبحر المتوسط

وفي نطاق الإسكندرية ومدن البحر المتوسط، أعلنت بوابة التنسيق عن كليات ومعاهد شملت:

1- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية بنسبة 89.14%.

2- المعهد العالي للسياحة والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير بنسبة 76.66 %.

3- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالاسكندرية ايجوث بنسبة 73.06.

4- المعهد الفني للفنادق الاسكندرية بنسبة 70.70%.

5- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالأسكندرية بنسبة 67.01%.

كليات ومعاهد مدن القناة وسيناء

وفي نطاق مدن القناة وسيناء أعلنت بوابة التنسيق عن كليات ومعاهد شملت:

1- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد بنسبة 78.42%.

2- المعهد العالي سيناء للسياحة وفنادق في رأس سدر بجنوب سيناء بنسبة 72.04%.

3- المعهد الفني للفنادق بورسعيد بنسبة 70.00%.

4- المعهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحي في المقر البديل بالإسماعيلية، بنسبة 61.05%.

22- المعهد العالي الفندقى بالاقصر إيجوث بنسبة 60.00%.

كليات ومعاهد بمدن الصعيد

وفي نطاق مدن الصعيد أعلنت بوابة التنسيق عن كليات ومعاهد شملت:

1- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم بنسبة 87.19%.

2- المعهد العالي سياحة وفنادق في الغردقة بنسبة 72.10%.

3- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 77.50%.