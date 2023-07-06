ضبط 9 أطنان تقاوي قمح مجهولة المصدر في الشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 3 أطنان قمح محلي، و6 أطنان علف مواشي وأسماك مجهولة المصدر، داخل أحد المزارع بمركز صان الحجر.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

مزرعة مواشي تستخدم القمح المحلي للمواشي

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شكلت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، حملة تفتيشية وذلك بناء على المعلومات الواردة بوجود مزرعة مواشي تستخدم القمح المحلي في المزرعة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وجاءت على النحو التالي:

تحرير محضر رقم 4612 جنح صان الحجر ضد صاحب مزرعتي مواشي، وأسماك بناحية صان الحجر البحرية بمركز صان الحجر شرقية، وذلك لحيازته قمح محلي إنتاج موسم 2023، واستخدامه في غير الغرض المحدد وحيازة أعلاف مواشي وأسماك بدون فواتير دالة على مصدرها، وجرى التحفظ على 3 أطنان قمح محلي.