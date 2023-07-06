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جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. تنفيذ 151 حكما قضائيا

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الخميس 06 يوليو 2023
حملة أمنية _ صورة أرشيفية

حملة أمنية _ صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1861 مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط 15 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 151 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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