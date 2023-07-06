جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. تنفيذ 151 حكما قضائيا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1861 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط 15 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 151 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.