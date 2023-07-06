تسهيل إجراءات التسجيل ومناقشة الماجستير والدكتوراة للوافدين بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، مجموعة من الطلاب الوافدين من السعودية، بعد استكمالهم تأدية امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، التي جرى استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تيسيرات للوافدين بجامعة سوهاج

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تقدم كل التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا، فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، استمراراً لسياسة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وحرص الجامعة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

100 وافد بجامعة سوهاج

ورحب الدكتور حسان النعماني، بالطلاب الوافدين على أرض جامعة سوهاج، وقال ان الجامعة تسعى لزيادة قبول الطلاب الوافدين بالكليات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، حيث بلغ عدد طلاب الدراسات العليا الوافدين هذا العام بالجامعة أكثر من 100 وافد من الدول العربية والأفريقية المختلفة، مشيرا إلى أهمية الطلاب الوافدين في خلق أواصر المحبة بين الجامعات المصرية.

خلال اللقاء أشاد الطلاب الوافدين بالإمكانيات المتاحة بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس ذو خبرة، ومعامل حديثة وقاعات تدريس، ووسائل تواصل عبر المنصة الإلكترونية.