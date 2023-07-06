خبير: ضخ 107 مليارات دولار بالمشروعات الخضراء لمواكبة الاقتصاد العالمي

قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إنَّه جرى ضخ 107 مليارات دولار بشرايين الاقتصاد المصري كاستثمارات تأسيسية بقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات المترتبة عليها مثل «الهيدروجين الأخضر» و«الأمونيا الخضراء».

سبب اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الخضراء

وأضاف «أنيس» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاستثمارات بـ المشروعات الخضراء محورية ومهمة للدولة المصرية الفترة المقبلة نظراً للتغيرات ببنية الاقتصاد العالمي والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر، أي من الاعتماد على مصادر الطاقة والوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الاستثمارات الخضراء تسهم في رفع الصادرات وجذب مزيد من رؤوس الأموال

وتابع المحلل الاقتصادي: «جرى توجيه الـ 107 مليارات دولار لمجموعة من الاستثمارات الخضراء مثل مشروعات الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بهدف مواكبة الشكل الجديد للاقتصاد العالمي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التصدير».