إصابة فتاة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها في الدقهلية

أصيبت فتاة بكدمات وكسور متفرقة في الجسم بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، إثر سقوطها من أعلى بلكونة منزلها من الطابق الثالث، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تلقيه بلاغًا بسقوط فتاة من أعلى الطابق الثالث، في أثناء تواجدها في منزلها بقرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، أسفر عن الحادث إصابتها ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

تفاصيل سقوط فتاة من الطابق الثالث بالدقهلية

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات، تبين سقوط فتاة «نورهان. أ. ي»، 23 عامًا، من أعلى الطابق الثالث من منزلها في محافظة الدقهلية، وإصابتها باشتباه ارتجاج، واشتباه كسر في العمود الفقري، وكسر مضاعف بالساق اليسرى، وجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم، وتبين من التحقيقات الأولية، أنه في أثناء وقوف الفتاة بشرفة المنزل، اختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق الثالث، في أثناء قيامها بنشر الغسيل، ونقلها إلى مستشفى الطوارئ.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.