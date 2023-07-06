أقباط الإسكندرية يحتفلون بليلة عيد يوحنا المعمدان (صور)

احتفل أقباط الإسكندرية مساء اليوم، بليلة عيد القديس يوحنا المعمدان كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بمنطقة المعمورة البلد شرق الإسكندرية، حيث أنها الكنيسة الوحيدة التي تحمل اسم يوحنا المعمدان في الإسكندرية، ما جعل جوانبها تمتلئ عن آخرها بسبب محبة الأقباط لهذا القديس الذي أعد الطريق أمام السيد المسيح بحسب الكتاب المقدس.

وشهدت عشية ليلة عيد القديس يوحنا المعمدان، حضورا كبيرا، كما طيّب الآباء الكهنة، رفات جسد يوحنا المعمدان بالإضافة إلى زفة للرفات وسط فرحة الحضور وزغاريد النساء، كما تبعها تراتيل وألحان خاصة بليلة العيد.

نهضة يوحنا المعمدان بالإسكندرية

وقال القس شنودة وهيب، راعي الكنيسة، إنّ اليوم اختتمت أيام النهضة الروحية التي استمرت على مدار 6 أيام، شهدت حضور أصحاب النيافة الأنبا بافلى أسقف عام كنائس قطاع المنتزه، التي تتبع الكنيسة قطاعه الرعوي، بالإضافة إلى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بالإضافة إلى لفيف من الآباء الكهنة.

أعياد يوحنا المعمدان

وأضاف وهيب لـ«الوطن»، أنّ الكنيسة تحتفل بعيدين للقديس يوحنا المعمدان، هما عيد استشهاده بالإضافة إلى عيد ميلاده الذي يتزامن غدا واحتفل شعب الكنيسة اليوم بليلة عيده.