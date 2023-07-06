كشف ملابسات ادعاء فتاة بتعدي والدها على والدتها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على «فيس بوك» يتضمن ادعاء صاحبة الحساب المقيمة بمحافظة الإسكندرية، سابقة قيام والدها بالتعدي على والدتها بالسب والضرب عقب انفصالهما وإطلاقه للنار صوبها بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتها، لإرغامها على الزواج منه مرة أخرى.

خلافات أسرية

وأضاف بيان «الداخلية»: «كما زعمت قيامه بتحرير المحاضر الكيدية ضدها وتهديدها بالقتل.. وبالفحص وسؤال الشاكية (مقيمة حالياً طرف والدتها بدائرة قسم شرطة مينا البصل قررت بوجود خلافات أسرية سابقة بين والديها وأنها عانت خلال الفترة السابقة من مرض نفسي بسبب تلك الخلافات الأسرية».

وأضافت أنها قامت بنشر التعليق المُشار إليه لقيام والدها بغلق المحل الذي كان تحت إدارة والدتها وعدم قيامها هي ووالدتها بتحرير ثمة محاضر ضد والدها في هذا الشأن.

كما تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العطارين من (والدة الشاكية) بقيام (طليقها) المشار إليه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها مُستخدماً في ذلك سلاح ناري، إذ جرى ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجرى الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر نُفذ عليه من 6/7/2017 حتى 22/1/2018 وأفرج عنه بذات التاريخ.

وبسؤال المشكو في حقه قرر بوجود خلافات أسرية بينه وطليقته وأن ابنته تعاني حالياً من مرض نفسي وهو الذي يقوم برعايتها من الناحية الصحية والمالية، وقيامهما بنشر التعليق المُشار إليه للضغط عليه من أجل إعادة المحل ملكه تحت إدارة والدة الشاكية.