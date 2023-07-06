إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب مساء اليوم الخميس، 7 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب مدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وسلامة باقي الركاب، كما تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة.

وقوع الحادث بسبب السرعة

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أنّ سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.