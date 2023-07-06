كاتب صحفي: فترة الفوضى في 2011 كان مخططا لها منذ سنوات طويلة

يواصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بداية الأزمة الحقيقية

وقال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن الفترة من 2011 إلى 2013 اتسمت بالرعب والذعر والخوف، لافتًا إلى أنه في زمن الرئيس السابق حسني مبارك كانت هناك مطالب كثيرة بالإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وبعد 2011 بدأت الأزمة الحقيقية فدخلت البلاد في فوضى.

وأضاف «زين الدين» خلال لقاء بالبرنامج، أن فترة الفوضى كانت مخططة لها منذ سنوات طويلة، وكان هذا المخطط يشبه مخطط «سايكس بيكو» والهدف منها إعادة تقسيم المنطقة مجددا، وتزكية الخلافات العرقية والمذهبية، ومصر ليس بها كل ذلك.

جينات المصريين عجيبة

وأوضح أن هذه الخطة منذ 2011 وحتى 2013 شهدت مصر بسببها ذعراً ورعباً من الغد، وكل من يقاوم كان يعمل حسابه بأنه مشروع شهيد بالدفاع عن الوطن، وهذه هي عظمة الشعب المصري بداية من القدماء المصريين، فعندما يشعر بأن الدولة أو مؤسساتها تنهار يكونون رجلاً واحداً ويداً واحدة لتجاوز الأزمة، «جينات عجيبة».