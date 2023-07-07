كيفية تقديم طلب للنائب العام من هاتفك المحمول

يتيح موقع النيابة العامة تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، فيمكنك الحصول على تلك الخدمة أثناء تواجدك في منزلك دون الوقوف في المصالح الحكومية وهو ما يوفر كثيرًا من الوقت والمجهود، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات تقديم طلب إلى النائب العام.

خطوات تقديم طلب إلى النائب العام إلكترونيا

ترصد «الوطن» خطوات تقديم طلب إلى النائب العام إلكترونيًا من خلال موقع النيابة العامة.

وتتمثل الخطوة الأولي في الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة العرائض الإلكترونية للنائب العام، وتقوم بعدها بالضغط على أيقونة «تقديم عريضة إلكترونية».

في الخطوة التالية، تقوم بإدخال البيانات المتعلقة بالعريضة وهي مسلسل العريضة وتاريخ تقديمها ومقدم العريضة ورقم القضية وسنة القضية والجدول وجهة القيد والمحافظة والنيابة الكلية والنيابة الجزئية.

في الخطوة التالية لتقديم طلب إلى النائب العام إلكترونيًا، تكون بكتابة موضوع العريض، وبعد ذلك إدخال بيانات مقدم العريضة، وبعدها تحميل مستندات إدخال صفة مقدم العريضة، وبعدها تقوم بدفع رسوم الخدمة.

خدمة متابعة العرائض الإلكترونية

أما بعد ذلك فيتم الإخطار برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة بما انتهي إليه فحصها دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة العامة، كما أنه يمكن متابعة العريضة من خلال الضغط على أيقونة خدمة متابعة العرائض الإلكترونية على موقع النيابة العامة.