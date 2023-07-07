إشادات جماهيرية بفيلم تاج لتامر حسني: «عاوزين جزء تاني»

نال فيلم تاج للفنان تامر حسني إشادت عديدة من جمهور تامر بعد تصدر الفيلم المراكز الأولى في إيرادات السينما خلال موسم عيد الأضحى.

إشادات الجمهور بفيلم تاج

وجاءت تعليقات الجمهور علي فيلم تاج كالتالي: «مبروك يا أجمل تيمو الفيلم يجنن بجد ،أجمل وأجمد هيرو من نجاح لنجاح دايما»، وعلق آخر:«جميل جدا يا تامر ماشاء الله وطول عمرك محترم وفيلم تحفه اوي اية جمال ده وتستاهل كل خير وبالتوفيق إن شاء الله انت قمر ومبروك واحلي تامر في الدنيا رائع فخور بيك من نجاح لنجاح روعه وجامد وعجبني اوي منور الدنيا ومبدع دايما متألق مستنيك الجزء التاني وتحفه جدا وجميل انت حلو ربنا يسعدك يا تامر رائع يا تامر»، وقال آخر: «الفيلم جمدان بشكل أول مره اعلق لمنشور حد معروف عشان كدا كدا مش هيشوفو بس والله فعلا الفيلم جامد اوي اوي وربنا معاك في الجاي وعوزين جزء تاني».

فيلم تاج

فيلم «تاج» بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، إخراج سارة وفيق.