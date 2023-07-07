إصابة 81 شخصا في تصادم حافلتين بمنطقة مانهاتن بأمريكا

أصيب ما لا يقل عن 81 شخصًا في تصادم بين حافلتين في منطقة مانهاتن بنيويورك الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي» الأمريكية.

ونُقل 18 من المصابين إلى المستشفى، فيما عالجت السلطات 63 آخرين في مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووقع الحادث في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة نقل عام أخرى بالمدينة.

وأظهرت صورا، نشرتها وسائل إعلام، الأضرار التي لحقت بالحافلتين.