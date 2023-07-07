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إصابة 81 شخصا في تصادم حافلتين بمنطقة مانهاتن بأمريكا

كتب:

حسن رمضان
06:38 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
تصادم حافلتين في منطقة مانهاتن بنيويورك الأمريكية

تصادم حافلتين في منطقة مانهاتن بنيويورك الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن 81 شخصًا في تصادم بين حافلتين في منطقة مانهاتن بنيويورك الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي» الأمريكية.

ونُقل 18 من المصابين إلى المستشفى، فيما عالجت السلطات 63 آخرين في مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووقع الحادث في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة نقل عام أخرى بالمدينة. 

 

 

وأظهرت صورا، نشرتها وسائل إعلام، الأضرار التي لحقت بالحافلتين.

 

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